Какие новшества ожидают бакинское такси

В Азербайджане определены требования к внешнему оформлению транспортных средств, используемых при перевозке пассажиров автомобилями такси. Согласно требованиям, легковые автомобили такси должны быть белого или красного цвета. Об этом говорится в утвержденных сегодня Кабинетом Министров "Требованиях к техническим характеристикам, внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых для регулярных пассажирских перевозок и легковым автомобилем такси".

В Азербайджане в легковых такси будут установлены POS-терминалы для безналичной оплаты.

Согласно новым требованиям, на крыше автомобиля будет размещен опознавательный фонарь (шашки). Также в правом верхнем углу лобового стекла автомобиля или рядом с фарой будет установлено специальное устройство, уведомляющее о наличии пассажира в автомобиле.

Кроме того, в легковых автомобилях такси должны быть установлены видеокамеры, которые охватывают весь салон и оснащены запоминающим устройством, способным хранить записанную информацию в течение месяца.

Согласно требованиям, легковые автомобили такси должны соответствовать как минимум экологическому стандарту "Евро-5".

В дополнение, автомобильные транспортные средства, срок эксплуатации которых превышает 15 лет с даты выпуска, указанной в свидетельстве о государственной регистрации, не могут быть использованы в качестве такси.

Автотранспортному средству, срок выпуска которого превышает 8 лет с даты, указанной в государственном регистрационном свидетельстве, не будет выдана пропускная карта, определяемая статьей 15.2 закона Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте".