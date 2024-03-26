Что делают российские боевые корабли в Красном море

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота России в составе ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» прошел через Баб-эль-Мандебский пролив и вошел в Красное море. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Перед заходом в Красное море экипажи кораблей прошли Аденский залив, где провели серию корабельных учений, в ходе которых отрабатывалось отражение атак беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также борьба с пиратством. Все учебные цели были уничтожены.

Баб-эль-Мандебский пролив – одна из горячих точек Мирового океана. Хуситы, заявляя, что действуют в поддержку сектора Газа, наносят удары по торговым судам, следующим через Суэцкий канал.