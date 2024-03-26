Второй фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест ОБНОВЛЕНО 17:18
Отец братьев Исломовых, обвиняемых по делу в пособничестве террористам «Крокуса», Исроил Исломов также оспорил меру пресечения. Он обжаловал решение суда, по которому он, как и двое его детей, арестованы до 22 мая.
Его сыновья обвиняются в пособничестве террористам «Крокуса». По данным следствия, они вступили в террористическую группу в январе и марте этого года. Всех четверых непосредственных исполнителей теракта Басманный суд арестовал до 22 мая. Ранее его сын, Аминчон Исломов, также оспорил меру пресечения.
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Аминчон Исломов, которого следствие считает одним из пособников напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта, обжаловал решение суда о своем заключении под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.
Всего по делу о теракте арестованы восемь человек, включая четверых подозреваемых, непосредственно в нападении на «Крокус». Исломов стал первым, кто обжаловал арест. Когда будет рассмотрена апелляция, пока не известно.
Кроме Аминчона Исломова, по подозрению в пособничестве были арестованы также его отец Исроил и брат Диловар. Все трое - граждане России. Диловар Исломов был владельцем автомобиля «Рено», который он незадолго до теракта продал одному из предполагаемых исполнителей нападения. При этом документы на машину переоформлены не были.
Все трое Исломовых не признают вину и утверждают, что не знали о готовящемся теракте. Следствие считает иначе. По его версии, отец и двое братьев входили в состав преступной группы и оказывали другим ее членам помощь, причем Аминчон Исломов, как утверждается, был привлечен к подготовке теракта первым.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на следствие, братья собирали информацию, поселили будущих исполнителей у себя, а потом обеспечили транспортом.