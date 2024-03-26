17:18

Отец братьев Исломовых, обвиняемых по делу в пособничестве террористам «Крокуса», Исроил Исломов также оспорил меру пресечения. Он обжаловал решение суда, по которому он, как и двое его детей, арестованы до 22 мая. Его сыновья обвиняются в пособничестве террористам «Крокуса». По данным следствия, они вступили в террористическую группу в январе и марте этого года. Всех четверых непосредственных исполнителей теракта Басманный суд арестовал до 22 мая. Ранее его сын, Аминчон Исломов, также оспорил меру пресечения.

***17:02



Аминчон Исломов, которого следствие считает одним из пособников напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта, обжаловал решение суда о своем заключении под стражу. Об этом сообщает РИА Новости. Всего по делу о теракте арестованы восемь человек, включая четверых подозреваемых, непосредственно в нападении на «Крокус». Исломов стал первым, кто обжаловал арест. Когда будет рассмотрена апелляция, пока не известно.