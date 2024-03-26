В материале говорится, что потепление позволит отдохнуть военным, ведь техника в таких условиях очень медленно двигается. Однако это ненадолго, отмечается в публикации.

Российская армия готовится к новому большому контрнаступлению на фронте этим летом. Украине необходимо срочно мобилизовать большое количество людей и построить более надежную линию обороны. Об этом говорится в статье, опубликованной в британской The Economist.

The Economist перечислил возможности ВСУ и ВС РФ, которые сложились в результате определенных политических решений, боевых действий и возможностей оборонной промышленности. При этом учли даже погодные условия, которые влияют на возможность ведения атак и штурмов. В итоге указано, что вскоре Россия начнет новое наступление на Украину. Украина будет встречать это наступление ослабленной, тогда как РФ усилится как минимум свежими солдатами.

Отвечая на вопрос «Чего ожидать ближайшие несколько недель?», издание указывает, что в течение нескольких недель для украинцев будут благоприятные обстоятельства. Например, потепление сделает менее опасными удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Кроме того, весеннее болото ограничит возможность наступательных операций с использованием тяжелой техники.

Однако РФ это время потратит «с пользой», говорится в статье. В частности, Кремль использует теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», чтобы оживить ненависть россиян к украинцам. Благодаря этому власть надеется, что новая волна мобилизации пройдет «успешно». Набрав и обучив новые войска, ВС РФ пойдут в наступление, утверждает издание.

«Россия, как опасаются, начнет новое большое наступление, как это было в прошлом году. И способность Украины удержаться на этот раз выглядит гораздо менее уверенной сейчас, чем тогда», - говорится в публикации.

Между тем Украина имеет ряд проблем, объяснили журналисты. В частности, США продолжают медлить с предоставлением военной помощи. Евросоюз, как выяснилось, пока не может предоставить обещанный 1 млн артиллерийских снарядов, а украинская промышленность с этим также не справится. Силы в Европе планируют надавить на Украину, чтобы заставить ее сдаться. В Украине притормозилась мобилизация, поэтому войска не получают необходимого пополнения. Фортификационные линии начали строить с задержкой. Причиной подобного решения, предполагает The Economist, является боязнь того, что эти линии, если их построить, станут реальной границей на оккупированных территориях.

«Идея о том, что эта линия может стать основой для будущих мирных переговоров, — это именно то, чего господин Зеленский хотел избежать. Но сейчас опасность настолько велика, что это наименее плохой вариант… Молитесь, чтобы не было слишком поздно», — пишет издание.