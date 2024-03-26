Зачитан приговор племяннику главы Ленкорани

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 19-летнего Азая Гарашева, обвиняемого в убийстве своего отца Азера Гарашева.

Как сообщает haqqin.az, на судебном заседании под председательством Джалила Набиева был зачитан приговор, согласно которому Азай Гарашев лишается свободы на 10 лет.

Напомним, трагический инцидент произошел 26 июля прошлого года в селе Пирекеча Кюрдамирского района. В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Азай Гарашев (2005 г.р.) убил своего отца Азера Гарашева на почве семейного конфликта, выстрелив в него несколько раз из охотничьего ружья.

Азаю Гарашеву было предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Покойный Азер Гарашев приходился братом главе Исполнительной власти Ленкорани Талеху Гарашеву.