Автобусы в Азербайджане поделят на цвета

В Азербайджане введены требования к цвету автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

Согласно утвержденным сегодня Кабинетом Министров "Требованиям к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках", в Азербайджане цвет автотранспортных средств, используемых в регулярных междугородных пассажирских перевозках, должен быть белым, а во внутригородских - красным.

Цвет электромобилей, используемых в регулярных междугородных и внутригородских пассажирских перевозках, должен быть зеленым.

Данные требования вступят в силу с 1 июля.