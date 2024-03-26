В Таджикистане задержали родственников нападавшего на «Крокус»

Родственники одного из подозреваемых в атаке на «Крокус» Шамсидина Фаридуни рассказали, что из села, где он раньше жил, его родителей, брата, жену с восьмимесячным ребенком, тещу, дядю и двоюродных братьев увезли «люди в официальной одежде», пишет Asia-Plus.

С журналистами говорила жена дяди Фаридуни. По ее словам, родственников арестованного в Москве по делу о теракте увезли еще в субботу, 23 марта, то есть на следующий день после нападения на концертный зал. Дядя и его сыновья Фаридуни поехали узнать об их судьбе и тоже пропали, сообщает издание.

Радио Озоди со ссылкой на одного из родственников Фаридуни сообщило, что российские власти депортировали из России его сестру Махбубу Загарову с тремя детьми. Основанием якобы стало то, что она зарегистрировала подозреваемого в своем доме. Жена дяди уточнила, что женщина пока не вернулась домой.

Во вторник сообщалось, что в Душанбе проводятся следственные мероприятия с родственниками обвиняемых по делу о нападении в «Крокусе».

Семеро арестованных по делу об атаке на «Крокус» — граждане Таджикистана. Восьмой — уроженец Кыргызстана.