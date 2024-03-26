Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:15

Самвел Шахраманян, представившийся в интервью французской газете Le Figaro главой виртуальной «НКР», заявил, что подписанный им в Ханкенди в сентябре 2023 года «указ» о роспуске сепаратистского режима, был «незаконным». По словам Шахраманяна, так называемая «НКР» и ее «правительство» в настоящее время продолжают деятельность в Ереване, но уже в статусе «государства и правительства в изгнании».

Реагируя на эти высказывания, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что деятельность Шахраманяна представляет угрозу национальной безопасности страны. Несомненно, организация интервью с «главой НКР» именно газетой Le Figaro, периодически публикующей об Азербайджане клеветнические материалы, является частью политики Елисейского дворца, которая опустила азербайджано-французские отношения до уровня откровенной враждебности. Отметим, что какое-то время Шахраманян не появлялся в армянских СМИ и избегал публичной деятельности. Однако ряд других сепаратистов, переехавших из Карабаха в Армению, до сих пор представляются «депутатами» или «министрами», попутно критикуя правительство Армении. С одной стороны, они недовольны подготовленной государственной программой решения жилищной проблемы армян, переехавших из Карабаха, согласной которой каждому члену семьи, принявшему гражданство Армении, будет выделено на обустройство около 7.500 долларов. В частности, сепаратисты недовольны тем, что наличие армянского гражданства является условием покупки квартиры, и что выделяемая государством сумма невелика.

С другой, они призывают правительство Армении не снимать с международной повестки дня пресловутый «карабахский вопрос» и включить его в список условий армянской стороны на переговорах с Азербайджаном. В интервью Le Figaro Самвел Шахраманян сообщил, что подписал «указ» о ликвидации так называемой «НКР», чтобы «обеспечить безопасную эвакуацию населения». По словам последнего главаря сепаратистов, он изначально знал, что данный «указ» «незаконен и нелегитимен». На переговорах, проведенных уже после прекращения боевых действий, официальный Баку потребовал от карабахских армян упразднить свое «государство» и отказаться от символики. По словам Шахраманяна, выполнение этого требования было единственно возможным выходом из ситуации, отметив в том же интервью, что после прибытия в Ереван он сразу же аннулировал «указ», приказав «членам правительства НКР» продолжать деятельность на общественных началах. На вопрос корреспондента Le Figaro, существуют ли «государство и правительство в изгнании», Шахраманян ответил: «Да, в здании, в котором я принимаю вас в Ереване, находится офис президента, а также офисы судебных и законодательных структур НКР». Выступая на заседании правительства Армении, премьер-министр Пашинян, не называя, правда, имени Шахраманяна, выразил свою точку зрения, призвав правоохранительные органы принять меры. «Заявляют о каком-то правительстве в изгнании и т.д. - отметил, в частности, Пашинян. - Хочу четко заявить, чтобы всем было понятно: в Армении есть только одно правительство, и оно находится в этом зале… В случае необходимости должны быть предприняты соответствующие шаги и меры, чтобы внешние силы не использовали некоторые круги, чтобы создать угрозы для Армении. Если кто-то в нашей стране идентифицирует себя в качестве «правительства», то это уже вопрос национальной безопасности Армении. А это не должно быть следствием недочетов в работе правоохранительных органов. Те, кто выступает с посланиями, такую возможность уже имели, и мы видели, что они сделали с этой возможностью. Повторяю, другого правительства в Армении нет, не было и быть не может».