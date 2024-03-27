Убежал из Баку, попал в плен ИГИЛ. Убежал от ИГИЛ, попал в плен к сирийцам. Убежал от сирийцев, попал в плен в Турции…

На вопрос судьи, согласен ли Шейдаев с предъявленным ему обвинением, подсудимый ответил, что действительно находился в Сирии, но отрицал участие в вооруженных действиях.

Как сообщает haqqin.az, выступивший на процессе государственный обвинитель заявил, что в 2015 году Шейдаев отправился в Сирию, чтобы принять в этой стране участие в вооруженном конфликте. Обвиняемый присоединился к незаконным группам, созданным и действовавшим в Сирии на почве религиозных вражды, фанатизма и радикализма, и участвовал в вооруженных конфликтах.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу 37-летнего Васифа Шейдаева, обвиненного в причастности к боевым действиям в составе незаконных вооруженных группировок.

«Я чувствую себя виноватым, что поехал туда, и я раскаиваюсь», - заявил обвиняемый. На что судья напомнил Шейдаеву, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Затем подсудимый рассказал, что отправился в Сирию из-за своих религиозных взглядов. Но увидев царившую там несправедливость, пожалел о своем решении.

«Там все было не так, как нам описывали, - рассказал Шейдаев. - Все, кто уехал в Сирию, пожалели об этом. Район, где я жил, находился под контролем ИГИЛ. Там меня обвинили в шпионаже, поскольку я - бывший военный, и держали в заключении три месяца. Потом за меня поручился один человек, и меня отпустили. Если бы не он, меня бы казнили».

По словам обвиняемого, в 2016 году он бежал с контролируемой людьми ИГИЛ территории и сдался в плен бойцам «Свободной сирийской армии», которые семь месяцев держали его в плену.

«Сбежать от ИГИЛ было невозможно, - сказал обвиняемый. - Они убивали всех беглецов. Чтобы выбраться оттуда, мне понадобилось 5-6 тысяч долларов, а также контрабандист. Я был вынужден скрываться девять месяцев».

На вопрос, почему он поехал в охваченную войной страну, Шейдаев ответил, что хотел всего лишь жить в Сирии, но не воевать.

Обвиняемый рассказал, что из Сирии он сбежал в Турцию, где в июне 2019 года был задержан и в дальнейшем экстрадирован в Азербайджан.

Судебный процесс продолжится 24 апреля.