Делегация Совета Европы посетит Азербайджан и Армению

Члены комитета по безопасности и политическим вопросам Совета Европы посетят с рабочим визитом Армению, пишут армянские СМИ.

Отмечается, что визит состоится 8-9 апреля, запланированы встречи в Ереване и в офисе миссии наблюдателей ЕС.

Цель визита – ознакомиться с ситуацией в регионе и получить информацию о процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Делегация также посетит Грузию и Азербайджан, говорится в сообщении.