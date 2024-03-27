Зеленский: «Если Украина проиграет, дальше будет…»

Победа Украины в войне с Россией ослабит Владимира Путина, однако если наша страна проиграет, он не остановится на достигнутом. Война может прийти и в Европу, и в США, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, можно ли выиграть войну, пока Путин у власти, Зеленский признал, что это будет огромным вызовом.

При этом он отметил, что победа в войне "село за селом" (при которой Россия захватывает малозначимые населенные пункты ценой чудовищных потерь) ослабит российского президента и предупредил, что, если Украина проиграет, Путин не остановится на достигнутом.

"Для него (Путина) мы являемся сателлитом Российской Федерации. На данный момент это мы, потом Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша, потом Германия. По меньшей мере половина Германии", - сказал Зеленский.

По его мнению, Путин полон решимости восстановить бывший Советский Союз в его имперской славе и географических границах.

"Даже завтра ракеты могут полететь в любое государство. Эта агрессия и армия Путина могут прийти в Европу, и тогда граждане Соединенных Штатов, солдаты Соединенных Штатов будут вынуждены защищать Европу, потому что они являются членами НАТО", - подчеркнул президент.

Назвав вторжение России в Украину войной "против демократии, ценностей и всего мира", Зеленский отметил, что, "возможно, некоторые на Западе устали слышать это послание, но устали только те, кто не воюет, кто не знает, что такое война, и кто никогда не терял своих детей".

"США помогают Украине, и мы благодарны за их поддержку, за эту многостороннюю поддержку, но война не идет в Соединенных Штатах", - добавил президент.

Однако, по его словам, война может очень быстро прийти в Европу и США.

"80-е годы, а затем конец 90-х - он (Путин) никогда не простит этого. Он верит в это. Нам не нужно менять его мнение. Нам нужно изменить его самого. Нам нужно его заменить", - подчеркнул Зеленский, предположив, что Путин затаил обиду из-за распада мира, существовавшего до xолодной войны.

Зеленский добавил, что Путин использует недавний теракт под Москвой с единственной целью. Он хочет оправдать, что "Украины не существует".

По словам украинского лидера, для него не стало сюрпризом, когда Путин попытался обвинить Украину в якобы причастности к недавнему теракту под Москвой. "Даже после того, как ИГИЛ взяла на себя ответственность!" - удивился Зеленский.