Лавров: «Армения ведет к обрушению»
Руководство Армении «под надуманными предлогами» ведет дело к обрушению отношений с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«В Армении мне уже приходилось комментировать нынешнюю ситуацию. Она, конечно же, не вселяет оптимизма. Армянское руководство под надуманными предлогами, извращая историю последних трех-трех с половиной лет, сознательно ведет дело к обрушению отношений с Российской Федерацией», - сказал Лавров.
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