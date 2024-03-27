Германия объявила о новой военной помощи Украине

Германия объявила о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) 18 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и десятков разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках нового пакета военной помощи. Сообщение опубликовано на сайте правительства ФРГ.

Германия передаст Украине 18 тысяч 155-миллиметровых снарядов образца НАТО, 14 разведывательных БПЛА Vector, 30 дронов RQ-35 Heidrun, а также боеприпасы для танков Leopard.

Список переданной ВСУ техники пополнили 6 машин разминирования Wisent 1 и два мостоукладчика Beaver. Также ФРГ отправит Киеву 2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador, 180 систем обнаружения БПЛА и инфракрасные камеры.