Лавров: «ОДКБ заступалась за Армению»
Армения не упоминает тот факт, что именно ОДКБ «неоднократно отстаивала интересы Еревана в тяжелых ситуациях», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров также заявил, что миссия ЕС в Армении превращается в миссию НАТО.
«Сейчас туда еще направляются военнослужащие из Норвегии, Канады и Соединенных Штатов, превращая миссию Евросоюза в миссию Североатлантического альянса», - добавил он.
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