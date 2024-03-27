США перебросили стратегические бомбардировщики в ответ на слова Путина

США усилили присутствие стратегических сил в Европе после того, как президент России Владимир Путин пригрозил применить ядерное оружие против НАТО, если страны блока отправят военных в Украину, пишут зарубежные СМИ.

Как сообщается, четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer были переброшены из Техаса на авиабазу Морон в Испании, сообщило в четверг Командование ВВС США в Европе.

Сверхзвуковые самолеты, способные нести бомбы весом до 34 тонн, пересекли Атлантику, после чего выполнили полеты в районе Баренцева моря, где им на перехват 24 и 26 марта были направлены истребители-перехватчики МиГ-31 российских ВКС.