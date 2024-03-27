Российскому журналисту дали два года колонии

В Калининграде российского журналиста и активиста Михаила Фельдмана приговорили к 2 годам колонии строгого режима из-за постов в социальной сети «ВКонтакте».

Фельдмана обвинили в повторной «дискредитации» армии. Также ему на 2 года запретили администрировать сайты.

«Не считаю, что своими действиями кого-либо дискредитировал. Опубликованная мной информация основана на фотофактах и видеоматериалах, свидетельствах очевидцев и участниках событий. Никто до сих пор внятно и аргументированно эту информацию не опроверг. И если армию или любую другую структуру дискредитируют факты о ее же деятельности, то это не моя вина.

Я не убивал, не грабил, не крал, не насиловал и уж тем более не развязал захватническую войну с соседней страной», - заявил журналист в своем последнем слове.