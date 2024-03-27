Белый дом назвал чушью утверждения России о причастности Украины к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл», подчеркнув, что единственная ответственность за случившееся лежит на группировке «Исламское государство».

Выступая в четверг на брифинге для журналистов, советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США передали российским спецслужбам письменное предупреждение об атаке экстремистов – одно из многих, заблаговременно переданных Москве.

Это заявление было сделано после того, как ранее в четверг Следственный комитет России заявил, что обнаружил доказательства того, что террористы, убившие на прошлой неделе более 140 человек в ходе нападения на концертный зал в Подмосковье, были связаны с «украинскими националистами».

В заявлении Следственного комитета России утверждается, что нападавшие получили значительные суммы из Украины в наличных деньгах и в криптовалюте. Кирби назвал это утверждение «чепухой и пропагандой».