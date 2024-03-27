Казахам посоветовали покинуть Украину

В связи «с ухудшением ситуации с безопасностью» в Одесской и Харьковской областях Украины посольство Казахстана в стране рекомендовало своим гражданам покинуть эти регионы.

«Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», – сообщает диппредставительство.

Для выезда с Украины в Казахстан посольство рекомендует использовать два наземных маршрута: через Польшу или Молдавию, а далее – коммерческим авиасообщением.

Отмечается, что для выезда через Польшу гражданам Казахстана необходима шенгенская виза.