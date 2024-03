В Белом доме посмеялись над российскими чиновниками, в Москве ответили

На встрече с журналистами Кирби вновь заявил, что ИГИЛ несет полную ответственность за эту атаку в «Крокусе». Более того, он отметил, что Вашингтон продолжит сохранять бдительность и предупреждать о террористической угрозе, вне зависимости от взаимоотношений.

«Мой дядя часто говорил... лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», - сказал Кирби.

На заявление отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив в своем телеграм-канале, что «в России навоз во рту не носят».

«У кого что болит, тот о том и говорит. В русском (языке) таких пословиц нет, потому что «навоз во рту носят» не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка «у кого что болит, тот о том и говорит». Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом» (to wash one's mouth out with soap)», - написала она.