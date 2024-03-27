Главы парламентов Армении и Азербайджана Ален Симонян и Сахиба Гафарова проведут очередную встречу в середине мая.

"Мы договорились о следующей встрече. Есть предварительная договоренность, что следующая встреча состоится в середине мая", - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения в четверг. По его словам, встреча, возможно, состоится на площадке Межпарламентского союза.

"И для нас, и для азербайджанской стороны площадка Межпарламентского союза желательная, они не вмешиваются и предоставляют лишь площадку.

На встрече с Сахибой Гафаровой мы поняли, что существует взаимное недоверие.

Она заверила, что никакие провокации со стороны Азербайджана не готовятся. Принято решение начать контакты на парламентском уровне и согласно предварительной договоренности встреча состоится в середине мая", - отметил Симонян.

Симонян и Гафарова встретились 22 марта в Женеве в рамках 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза.