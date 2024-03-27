Симонян анонсировал встречу с Сахибой Гафаровой НОВОСТЬ ДОПОЛНЕНА
Главы парламентов Армении и Азербайджана Ален Симонян и Сахиба Гафарова проведут очередную встречу в середине мая.
"Мы договорились о следующей встрече. Есть предварительная договоренность, что следующая встреча состоится в середине мая", - сказал Симонян в эфире Общественного телевидения в четверг. По его словам, встреча, возможно, состоится на площадке Межпарламентского союза.
"И для нас, и для азербайджанской стороны площадка Межпарламентского союза желательная, они не вмешиваются и предоставляют лишь площадку.
На встрече с Сахибой Гафаровой мы поняли, что существует взаимное недоверие.
Она заверила, что никакие провокации со стороны Азербайджана не готовятся. Принято решение начать контакты на парламентском уровне и согласно предварительной договоренности встреча состоится в середине мая", - отметил Симонян.
Симонян и Гафарова встретились 22 марта в Женеве в рамках 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза.