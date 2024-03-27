Харьков надо «обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным», заявил российский депутат Андрей Луговой в эфире программы российского пропагандиста Владимира Соловьёва.

«Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Чтобы эти оставшиеся в нем 800 тысяч человек сели в машины, пешком, с тюками, в повозках — и на запад. То же самое надо сделать с другими городами, в том числе с Киевом», – заявил Луговой.

Соловьёв поддержал инициативу депутата и сказал, что «Белгород примет харьковчан в пунктах временного размещения». Однако перед этим, по его мнению, беженцам надо свергнуть «укронацистскую власть».