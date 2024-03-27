Cаакашвили: «Победа Украины скоро будет» ВИДЕО
Победа Украины - скоро, она обязательно будет, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Хочу обратиться к Верховной раде. Спасибо, что не забываете обо мне при таких сложных обстоятельствах. Я тоже скучаю по вам. Не было ни минуты за эти годы, чтобы я не думал об Украине, чтобы я не боролся за Украину. Я очень благодарен вам за поддержку, я остаюсь патриотом и благодарным гражданином Украины и хочу вам сказать: наша победа — скоро, она обязательно будет», - сказал Саакашвили в своем видеообращении из тюрьмы.