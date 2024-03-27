Cимонян: «Армения шла к ЕС, а ее затянули в ЕАЭС»

Членство в ЕС является наиболее приемлемым вариантом для Армении, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

«Армения является носителем европейской демократической системы. Для нас получение статуса кандидата на членство в ЕС - самый правильный и желательный вариант, по которому мы должны идти. И здесь важен процесс, по которому это надо сделать. Многое надо привести в соответствие с европейскими стандартами», - сказал он.

По его словам, «на самом деле Армения всегда шла по этому пути, пока ее не втянули в другую систему (ЕАЭС)».