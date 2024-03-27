Зеленский: «Без помощи США проиграем»

Президент России Владимир Путин хочет полностью разрушить Украину, а без американской помощи страна будет терять территории и может проиграть в войне, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Это правда. Мы проиграем. Не за один день. Конечно, мы потеряем какие-то наши территории. Для нас это будет большим вызовом, как это все возвращать. Для нас это большие жертвы. Возвращать территории - это терять людей. Люди, если честно, важнее», - ответил украинский президент.

По его словам, Путин хочет полностью разрушить Украину: и территорию, и людей.

Зеленский отметил, что Россия ежегодно тратит миллиарды долларов на операции по дестабилизации ситуации в разных странах. Служба внешней разведки Украины, подчеркнул он, должна более активно противостоять попыткам Кремля расширять влияние против украинского государства.

Зеленский уточнил, что российское влияние касается разных регионов планеты, в частности, «чувствительных регионов».

«Африка, разные части Азии, Европа очень уязвимы для дестабилизаций, которые провоцирует и подпитывает путинская система. Америка - и Северная, и Латинская - также является объектом российской разведывательной и хаотизирующей деятельности», - сказал он.

По словам украинского президента, во многом это российское влияние работает против Киева, на ослабление защиты государства.

«Очевидно, что мы не можем противопоставить подобный ресурс, который есть у России, в частности финансовый. Но украинцы способны переигрывать Россию своей смелостью, решительностью и идеями», - отмечает Зеленский.

Война с Россией не остановится, подчеркнул украинский лидер, пока Украина не будет сильной: «Для этого нашим защитникам нужны дальнобойные ракеты, артиллерия и системы противовоздушной обороны.

До какого момента продлится война? В данной ситуации, пока Украина не будет сильной. Украина еще не так сильна, какой может быть. Нам нужно дать возможность действовать на поле боя».

Зеленский уточнил, что для этого Украине необходимы, во-первых, системы Patriot, которые могут предоставить США, - они помогут разблокировать небо. Во-вторых, Киеву нужен паритет в артиллерии, после того как украинские защитники пойдут вперед. И третьим условием являются дальнобойные ракеты:

«Если Россия знает, что ей на голову может прилететь дрон, она меньше стреляет. Если она будет знать, что в Украине есть ракеты, столь же дальнобойные как их Х или «Кинжалы», то они будут меньше стрелять и по людям, и по энергетике, потому что Путин будет бояться за то, что люди вынесут его из Кремля».