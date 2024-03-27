Население Украины может резко сократиться

В ближайшие 26 лет население Украины может сократиться до 25,2 млн человек, сообщает Министерство социальной политики Украины.

По оценке Института демографии, к 2041 году население Украины может уменьшиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году — до 25,2 млн.

Также Институт отмечает, что из-за боевых действий мигрировали более 6 млн женщин и детей, а рождаемость детей с 2021 года снизилась на 45%.