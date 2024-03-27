Глава МИД России заговорил о развращении и покорности

Власти в Кишиневе должны понять, что военное решение приднестровской проблемы станет "безрассудством" с их стороны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

"[Президент Молдавии Майя] Санду заявила, что они будут проводить референдум о вступлении в Евросоюз без Приднестровья. Наверное, есть желание скорее объединиться с Румынией и через это обрести какие-то дополнительные возможности. Может быть, рассчитывают на военное решение приднестровской проблемы. Это будет безрассудством для молдавского руководства. Думаю, они должны это понять. Либо им надо внятно объяснить", - сказал он.

Лавров добавил, что молдавские власти отказались от многочисленных предложений "приднестровцев и РФ" возобновить переговоры в формате "5+2". "Видимо, Молдавия решила бросить Приднестровье", - отметил он.

По словам Лаврова, глава республики Майя Санду откровенно взяла курс "на разрыв отношений с Российской Федерацией". "Что бы они ни говорили об обратном, дескать, хотят дружить, но, мол, Москва их угнетает, - это неправда. Санду превращена в инструмент освоения геополитического пространства Европейским союзом, а в будущем и НАТО. К этому все идет, хотя в Конституции Молдавии записан нейтральный статус", - сказал он.

Говоря о теракте в "Крокус Сити Холле", Лавров заявил, что "Запад активным образом пытается убедить всех, что это дело рук "Исламского государства", а Украину подозревать не нужно". "Про эту страну и про ее непричастность говорят прямо и регулярно. Это становится навязчивым", - сказал он.

Лавров также заявил, что страны Европейского союза "замолчали и взяли под козырек после того, как в Вашингтоне заявили, что президентство Владимира Путина - реальность".

"Когда в Вашингтоне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что президентство Путина в России - это реальность и они будут работать с этой реальностью, вся Европа замолчала", - сказал министр, комментируя заявления Франции, Германии и большинства стран Евросоюза по итогам выборов о том, что они не будут признавать итоги президентских выборов в России.

"Хозяин" сказал - и все взяли под козырек. Европы как самостоятельного игрока, к сожалению, не существует", - добавил Лавров.

Глава российского дипведомства отметил, что в действиях, предпринимаемых Европой, "нет никакой логики и нацеленности в долгосрочную перспективу". "Сейчас все, как и в другие исторические моменты в последнее время, озабочены не перспективами развития в интересах своих народов, мира и решения действительно общих для всех нас глобальных проблем. Они озабочены электоральными циклами. Перед выборами им обязательно нужно сказать нечто такое, что можно будет потом "продать" избирателю", - добавил он.

По словам Лаврова, дипломатии между Россией и Западом сейчас нет, с западной стороны вообще нет желания возобновлять равноправное сотрудничество.

Отвечая на вопрос, "сколько осталось до конфликта России и НАТО по аналогии с "Часами Судного дня", Лавров ответил: "Не буду гадать на эту тему. Я вообще считаю, что это не очень корректная и полезная придумка с "Часами Судного дня". В общественном сознании нагнетается ажиотаж в тот момент, когда нужно успокоиться и действовать разумно".

Лавров также заявил, что "представители официального Вашингтона утратили навыки дипломатии, их развратила покорность европейцев, готовых прогибаться под американским диктатом".

"В США утрачена дипломатия как метод установления контактов, доверительного обсуждения проблемных вопросов и нахождения путей к компромиссу, - сказал министр. - Их развратила покорность, которую они почувствовали прежде всего со стороны европейцев, а также других стран, готовых прогибаться под американским диктатом, угрозами санкций, ультиматумами, шантажом".

Россия, добавил Лавров, "выражает готовность к диалогу с США по обмену заключенными" на основе договоренностей, достигнутых президентами стран Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве.

Говоря о российско-украинской войне, министр заявил, что "Россия при учете ее интересов готова гарантировать законные интересы других участников в переговорном процессе по Украине".

Лавров добавил, что "РФ позитивно отреагировала на опубликованный в феврале 2023 года китайский план". "В отличие от безумной с точки зрения дипломатических перспектив "формулы" Зеленского, этот китайский документ исходил из анализа причин происходящего и из необходимости их устранить", - указал он. По словам главы МИД РФ, "в китайской инициативе констатируется непорядок в сфере безопасности в Европе и в мире", а также то, что "причина этого беспорядка заключается в невыполнении Устава ООН, с чем согласна российская сторона".

Лаврова попросили прокомментировать сообщения о предложениях Турции Украине провести "Стамбул-2" для урегулирования конфликта и перехода к переговорам по стратегической безопасности. "Были такие разговоры. Слышали о них. Об этом упоминал генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, - сказал министр. - Россия объяснила, что мы готовы рассматривать эти предложения на условиях взаимности".