Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 03:23

Корреспондент Washington Post в Киеве пишет о том, что у украинцев есть послание к спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону. Это единственный американец, с которым они хотят поговорить. По словам политического консультанта Мирославы Лужиной, тот является «наибольшим препятствием» для того, чтобы США возобновили военную помощь Украине. «Он – главная причина того, что все большее число людей погибают у нас на передовой и внутри страны», - говорит Мирослава. Однако, похоже, что до того непримиримая позиция Джонсона начала меняться. Он говорит, что после того, как палата 22 марта одобрила законопроект по государственным тратам, который предотвратил закрытие федеральных министерств и ведомств, конгрессмены смогут вплотную заняться пакетом помощи Украине.

По его словам, эта работа начнется сразу после возвращения членов Палаты с Пасхальных каникул. То есть 9 апреля. Республиканец Майкл МакКолл, председатель Комитета по иностранным делам палаты и убежденный сторонник вооружения Украины гарантирует, что «Джонсон твердо намерен выставить билль на голосование сразу после Пасхи». До этого спикер противился этому плану и говорил, что одобренный Сенатом законопроект, который предусматривает выделение Украине 60 миллиардов долларов «умрет на входе в Палату». Однако теперь он вещает совсем другое. И повлияло на это изменение не столько боль за муки и страдания украинцев (хотя, может быть, и это, мы не знаем), сколько угрозы снять его с поста спикера, которые раздались со стороны ультраправых республиканцев. К этому призвала в конце прошлой недели главная запевала в их рядах, неистовая Марджори Тейлор Грин. Она направила руководству палаты требование уволить Джонсона, отпечатанное на одном листе бумаги. «Он (Джонсон) оказался в руках демократов», - говорит Грин.

Это произошло шесть месяцев спустя после того, как другой трампист, Мэтт Гэтц добился снятия спикера Кевина Маккарти. Тот на взгляд ультраправых слишком активно стал сотрудничать с президентом Байденом. Тогда за отставку проголосовало и значительное число демократов палате, которые не доверяли Маккарти. Они считали его человеком-флюгером, который из Белого дома мчался координировать планы во флоридскую резиденцию Дональда Трампа. Но сейчас ситуация другая. Все большее число умеренных республиканцев в Палате представителей вместе с подавляющим числом демократов стали поддерживать пакет помощи Украине. И если Джонсон вынесет законопроект на голосование, то он может получить две трети голосов — 180-200 демократов и 80-100 республиканцев. Трамписты, их всего то не больше десятка, могут угрожать Джонсону, но при этом ясно понимают, что выбрать им нового спикера на его место в условиях, когда республиканцев всего на пять конгрессменов больше, чем демократов (218 против 213) практически невозможно. Джонсон был избран прошлой осенью с третьего раза. А сколько теперь понадобится голосований по выборам нового спикера? Это может продолжаться до президентских выборов и тогда палата представителей окончательно распишется в своей неспособности к управлению государством.

Но настоящим кошмаром для правых республиканцев будет вариант, если при голосовании по кандидатуре нового спикера на первое место выйдет лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис. Вот это будет супер-подарком Дональду Трампу, который дирижирует оркестром ультраправых своих сторонников в нижней палате Конгресса. Ситуация складывается парадоксальная. Спастись спикеру Джонсону могут помочь только демократы. А сделать это можно лишь одним путем — одобрить пакет помощи Украине, которого они требуют при поддержке коллег из Сената и президента Джо Байдена. «Я полагаю, что есть достаточное число членов Палаты для того, чтобы спикер, если, конечно он будет правильно себя вести, не свалился со своего поста», - говорит Хаким Джеффрис. И вот до этого категоричный и неуступчивый Джонсон начал менять приоритеты. До этого предполагалось, что конгрессмены должны рассмотреть одобренный Сенатом 95-миллиардный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. А теперь спикер говорит изданию Politico, что он хочет провести пакет помощи Украине первым, без привязки к другим странам и сделать это с помощью fast-track procedure - быстрой процедуры. Прозвучало это крайне неожиданно и весьма интригующе.