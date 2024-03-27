Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 03:40

Журналисты The Moscow Times обнаружили сенсационное обстоятельство: небольшая африканская страна Габон, оказывается, является крупнейшим поставщиком авиационных запасных частей в Россию. В минувшем году Габон продал всяких авиационных полезных вещей больше, чем на половину годового бюджета страны: почти на два миллиарда долларов. Только одна компания осуществила операций на полтора миллиарда долларов. Она называется, согласно российским таможенным документам, Ter Assala Parts и зарегистрирована в Габоне. Ее бенефициар – неназванный гражданин Кыргызстана.

Вот только в Торговом реестре Габона такой компании нет, и по месту ее регистрации в столице Габона Либервиле расположен жилой дом. Иными словами, на самом деле такой компании не существует. Федеральной таможенной службе были предоставлены фальсифицированные уставные документы фирмы-импортера. Через Ter Assala Parts в Россию было ввезено из Габона и Мальдив авиазапчастей на 1,48 миллиарда долларов: в основном это предназначавшиеся для самолетов Boeing и Airbus кислородные маски, элементы крепления, регуляторы подачи топлива, подержанные компьютеры и системы предупреждения столкновения с землей и измерения уровня топлива. Кроме того, было поставлено 15 самолетных двигателей б/у. Российские фирмы-покупатели ничуть не хуже липовой компании-продавца. Операции проводили ООО «Объединение поставщиков», «Квантум» и «Протектор». У двух этих компаний бухгалтером значится одно и то же лицо. Директор «Объединения поставщиков», через которую проходят товары на сумму свыше миллиарда долларов, как показывает поиск в интернете, еще недавно работал в фотолаборатории и регулярно брал микрокредиты. Другой компанией, «Протектор», значится человек с рядом условных сроков, в том числе за кражу одежды в магазинах.

Единственный след, который может вести в реальном направлении, это предыдущий руководитель компании «Протектор», которая, вероятно, является женой некого Павла Проворотова, с 2013 по 2017 год занимавшего пост директора компании Eftec Aero Limited, чей профиль – поставка авиазапчастей из западных стран. Затем он работал в авиакомпании «Руслайн» и был совладельцем компаний, занимавшихся торговлей оборудованием, одна из этих фирм под американскими санкциями с 2022 года. Нельзя сказать, что санкции совсем не работают: до запуска габонской схемы были арестованы бизнесмены Олег Пацуля и Василий Беседин, которые осуществляли незаконные поставки авиазапчастей в Россию через компанию во Флориде, используя фальшивые данные о заказчиках и конечной точке назначения товара. Габон, конечно, значительно дальше от ФБР.