Эльяс Шафиев, собкор 03:55

Как известно, Вторая карабахская война и дальнейшее усиление Азербайджана, обеспечившего свою полную территориальную целостность, ощутимо отозвались как в регионе, так и за пределами Южного Кавказа, ставшего одним из очагов серьезного геополитического конфликта между Западом и Россией. Впрочем, за укрепление позиций в этом регионе борется не только «коллективный Запад», но и далекая Индия – первая по численности страна в мире, которую еще четыре года назад Южный Кавказ почти не интересовал. Сегодня Индия, обеспокоенная дальнейшим укреплением союза Азербайджана, Пакистана и Турции, сформированным во время Второй Карабахской войны, посчитала его угрозой своим интересам и оперативно расширила двусторонние отношения с Арменией.

В настоящее время известно, что Нью-Дели не только стал основным поставщиком вооружений в Армению, но и обсуждает с Ереваном планы по дальнейшему развитию сотрудничества в других сферах. Однако, чтобы укрепиться на Южном Кавказе, Индию не устраивают лишь двусторонние отношения с Арменией, она рассматривает также многосторонние форматы партнерства. К примеру, сегодня индийские эксперты все чаще дискутируют о перспективах трехстороннего альянса Индия-Иран-Армения. Характерен в этой связи и тот факт, что углубление военно-политического союза Азербайджана с Пакистаном и Турцией, а также усиление роли официальной Анкары на Южном Кавказе, вызывают неподдельную обеспокоенность не только в Индии, но и в Греции, которая также стала в последние годы развивать отношения с Арменией. К слову, несколько недель назад между Афинами и Ереваном были подписаны некоторые документы, касающиеся военно-технического сотрудничества.

Тот факт, что Греция и Индия одинаково обеспокоены усилением роли Турции в регионе, создает конкретные перспективы для формирования еще одного регионального альянса - Индия-Армения-Греция. Индийский политолог Махеш Ранджан Дебата считает, что в регионе эта ось может сыграть роль «балансирующей силы» против оси Азербайджан-Турция-Пакистан. Что, скорее всего, вряд ли понравится России. Политолог напомнил, что Армения и Индия подписали соглашение о поставках оружия именно после войны в Карабахе и сближения Турции и Пакистана в вопросе Кашмира. Эксперт добавил, что Нью-Дели и Ереван наладили взаимовыгодное сотрудничество, в рамках которого Индия расширяет рынок экспорта вооружения, а Армения - приобретает оборонительные виды оружия.

«Соглашение между Азербайджаном и Пакистаном в вопросе поставок Баку китайско-пакистанских истребителей JF-17 Thunder также оказывает влияние на армяно-индийское сотрудничество в сфере безопасности», – подчеркнул Махеш Ранджан Дебата. Одновременно индийский политолог указал на важность наращивания годового товарооборота между Арменией и Индией, достигшего одного миллиарда долларов, а также выразил надежду, что в скором времени премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Армению – шаг, который поднимет армяно-индийские отношения на новый уровень. Следует отметить, что Россия пока не выразила публично недовольства активизацией в регионе Индии, ставшей к тому же основным поставщика оружия для Армении. Пока все внимание Москвы сосредоточено на срыве планов Запада «вытеснить России из Южного Кавказа», используя Армению, как плацдарм. Тем не менее, учитывая, что Ереван, как минимум, устраняет свою зависимость от Москвы, ослабляя один из рычагов ее влияния, Россию никак не может устроить присутствие Нью-Дели на Южном Кавказе. А если учесть, что в экспертных кругах уже обсуждается возможность выступления Индии в качестве гаранта безопасности Армении, интересы Москвы и Нью-Дели на Южном Кавказе становятся принципиально несовместимыми.

Впрочем, надо отметить, что Индию в регион привела не только обеспокоенность, связанная с укреплением союза Азербайджан, Турции и Пакистана. Южный Кавказ – это ключевой регион, через который Индия планирует проложить стратегически важный Международный транспортный коридор «Север-Юг» (INSTC), который позволит ей соединиться с Европой и Россией через Иранское нагорье, простирающееся от долины реки Инд на востоке до Месопотамской низменности – на западе. Чтобы завершить этот транспортный маршрут, индусам необходимо построить железную дорогу, которая пойдет из северо-западного Ирана через Южный Кавказ в Россию или к Черному морю. В связи с этим, существуют две возможности – либо железная дорога через Зангезур, либо железная дорога вдоль побережья Каспия через Азербайджан.