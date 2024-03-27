Теперь под прицелом хуситов Россия и Китай новый поворот - наш комментарий

Икрам Нур, автор haqqin.az

Бывает в моей профессии совершенно «скучные» периоды, когда ищешь, да так и не находишь интересные сюжеты. То слишком мелко, то – описано. А вот сейчас – наоборот. И темы одна интереснее другой, да еще и к тому же – всякий раз с интересными поворотами, только успевай отписываться.

Не прошло и недели, как йеменские хуситы договорились в Омане с дипломатами России и Китая, что не будут нападать на их суда – и вот субботу они выпустили ракету по принадлежащему китайской компании кораблю M/V Huang Pu. Ее попадание вызвало небольшой пожар, обошлось без жертв. Танкер следовал из российского порта, то есть, по всей видимости, вез российскую нефть.

Недоверие к заявлениям хуситов было продиктовано особенностями их местной «флоры и фауны». Которая заключается в том, что они недоговороспособны

Что само по себе не является никакой сенсацией. Поскольку те, кто в теме, изначально весьма скептически, мягко-то говоря, отнеслись к сопровождавшему сделку заявлению представителя хуситов аль-Кахума.

Тому самому, в котором говорилось буквально следующее: «Между Йеменом, РФ, Китаем и странами БРИКС происходит постоянное взаимодействие и развитие отношений, а также обмен знаниями и опытом в различных областях. Это необходимо для того, чтобы утопить США, Британию и Запад в болоте Красного моря, чтобы они увязли, ослабли и не смогли поддерживать однополярность».

Недоверие к заявлениям хуситов было продиктовано особенностями их местной «флоры и фауны». Которая заключается в том, что они недоговороспособны, и даже внутри Йемена не собираются соблюдать взятые на себя обязательства. А уж про иностранцев и говорить нечего. С ними Ансар Алла будет вести себя так, как сочтет нужным и выгодным в данный конкретный момент. И любые договоренности могут быть, также – в любой момент, обнулены.

Остается только дождаться, какие еще средневековые реалии новоиспеченные «бароны-разбойники» сумеют навязать современному миру

Что, собственно, и произошло, не успели высохнуть чернила под сделкой, хотя это лишь фигура речи, в таких ситуациях никакие формальные документы не подписывают, ограничиваясь устными договоренностями. Но и это еще полдела. Одновременно с новостью про обстрел Huang Pu появилась другая, еще более интересная: хуситы начали выдавать разрешение за пропуск судов через Баб-эль-Мандеб - 150-200 тысяч долларов за судно.

«На круг» для танкера класса Суэцмакс - максимально грузоподъемных танкеров, которые могут пройти через Суэцкий канал с полной загрузкой, которая составляет до 1 миллиона баррелей - наценка за «бочку» составляет – около 15-20 центов. Что вполне терпимо, и по любому выходит дешевле, чем отправлять суда вокруг Африки. А значит – для крупных перевозочных компаний более чем приемлемо.

С появлением этого ценника сразу же вспомнилась шумиха вокруг сомалийских пиратов. Помнится, у них и биржа была для выкупа судов, и даже инвестиционные банки для приобретения оружия, с возвратом кредитов из пиратской добычи. История, по всей видимости, повторяется. Поскольку «солидарность с палестинцами» и «борьбу с международным сионизмом» в карман не положишь и ката, местного легкого наркотика, на них не купишь.

Палестинцы - не деньги, в карман не положишь

Да и международные счета, которые отчего-то беззаветно любят подобные «борцы за свободу», от хуситов до ХАМАС, сами себя на пополнят. А без них всяческим «идейным и непримиримым» скучно и некомфортно. Они отчего-то обожают комфортабельные отели Дубая, изысканную кухню и прочие блага западной цивилизации. Той самой, против которой «самоотверженно борются».

Появление ценника – это не конец истории пиратства хуситов, но – начало такого конца. Теперь вопрос поставлен на технические рельсы – кто из крупных перевозчиков и в какие сроки в числе первых присоединиться к этой чисто неформальной схеме. Вполне, кстати, средневековой, когда тогдашние «бароны-разбойники» брали плату с купцов за проезд по их землям. Теперь это новая/старая реальность, с которой нам всем предстоит жить.

Остается только дождаться, какие еще средневековые реалии новоиспеченные «бароны-разбойники» сумеют навязать современному миру. А ведь наверняка у них в загашнике что-то еще есть.