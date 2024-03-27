Икрам Нур, автор haqqin.az 04:11

Бывает в моей профессии совершенно «скучные» периоды, когда ищешь, да так и не находишь интересные сюжеты. То слишком мелко, то – описано. А вот сейчас – наоборот. И темы одна интереснее другой, да еще и к тому же – всякий раз с интересными поворотами, только успевай отписываться. Не прошло и недели, как йеменские хуситы договорились в Омане с дипломатами России и Китая, что не будут нападать на их суда – и вот субботу они выпустили ракету по принадлежащему китайской компании кораблю M/V Huang Pu. Ее попадание вызвало небольшой пожар, обошлось без жертв. Танкер следовал из российского порта, то есть, по всей видимости, вез российскую нефть.

Что само по себе не является никакой сенсацией. Поскольку те, кто в теме, изначально весьма скептически, мягко-то говоря, отнеслись к сопровождавшему сделку заявлению представителя хуситов аль-Кахума. Тому самому, в котором говорилось буквально следующее: «Между Йеменом, РФ, Китаем и странами БРИКС происходит постоянное взаимодействие и развитие отношений, а также обмен знаниями и опытом в различных областях. Это необходимо для того, чтобы утопить США, Британию и Запад в болоте Красного моря, чтобы они увязли, ослабли и не смогли поддерживать однополярность». Недоверие к заявлениям хуситов было продиктовано особенностями их местной «флоры и фауны». Которая заключается в том, что они недоговороспособны, и даже внутри Йемена не собираются соблюдать взятые на себя обязательства. А уж про иностранцев и говорить нечего. С ними Ансар Алла будет вести себя так, как сочтет нужным и выгодным в данный конкретный момент. И любые договоренности могут быть, также – в любой момент, обнулены.

Что, собственно, и произошло, не успели высохнуть чернила под сделкой, хотя это лишь фигура речи, в таких ситуациях никакие формальные документы не подписывают, ограничиваясь устными договоренностями. Но и это еще полдела. Одновременно с новостью про обстрел Huang Pu появилась другая, еще более интересная: хуситы начали выдавать разрешение за пропуск судов через Баб-эль-Мандеб - 150-200 тысяч долларов за судно. «На круг» для танкера класса Суэцмакс - максимально грузоподъемных танкеров, которые могут пройти через Суэцкий канал с полной загрузкой, которая составляет до 1 миллиона баррелей - наценка за «бочку» составляет – около 15-20 центов. Что вполне терпимо, и по любому выходит дешевле, чем отправлять суда вокруг Африки. А значит – для крупных перевозочных компаний более чем приемлемо. С появлением этого ценника сразу же вспомнилась шумиха вокруг сомалийских пиратов. Помнится, у них и биржа была для выкупа судов, и даже инвестиционные банки для приобретения оружия, с возвратом кредитов из пиратской добычи. История, по всей видимости, повторяется. Поскольку «солидарность с палестинцами» и «борьбу с международным сионизмом» в карман не положишь и ката, местного легкого наркотика, на них не купишь.