Германия бросает миллиарды на военные заводы в Украине наш комментарий
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о планах открыть не менее четырех заводов в Украине на фоне прогнозов рекордной прибыли от продаж вооружений в этом году.
Те, кто думает о будущем и имеет возможность формировать собственный инвестиционный портфель – старайтесь вложится в акции западного ВПК, поскольку в ближайшие три-четыре года это будет самым выгодным вашим вложением.
И это не реклама – а простая констатация факта того, что война в Украине обернулась для европейского ВПК настоящим золотым дождем. За прошлый год общемировые военные расходы достигли рекордных 2.2 триллионов долларов. В Европе они выросли до 388 миллиардов долларов. Все это не могло не сказаться на прибылях крупнейших военных подрядчиков.
Совокупный портфель заказов «большой европейской семерки» включая корпорации BAE Systems, Leonardo и Saab, вырос до почти 300 миллиардов долларов.
Необходимость восполнять склады боеприпасов обогатила немецкий концерн Rheinmetall и скандинавский Nammo, французскую группу Nexter, а также множество более мелких производителей. В выигрыше оказались поставщики взрывчатки — британская Chemring и французская Eurenco. Все прекрасно у шведской SAAB — она производит ПТРК NLAW.
В восторге акционеры главного в Европе производителя ракет MBDA (совместное предприятие BAE Sys, Airbus и итальянской Leonardo). Счастлив менеджемент немецкой Hensdolt, выпускающей радары для ПВО, французской электронной компании Thales, португальской Tekever, производитель дронов, и многих, многих других.
Вместе с ними аплодируют и акционеры американских Lockheed Martin, General Dynamics и Boeing, а также южнокорейской Hanwha Aerospace, у которой портфель заказов вырос в два раза. А всего за два года войны общий портфель заказов крупнейших западных оборонных компаний вырос более чем на 10%.
Менеджмент немецкого оружейного концерна Rheinmetall в текущей ситуации, что называется, «поймал фишку». И заявил о планах открыть не менее четырех заводов в Украине на фоне прогнозов рекордной прибыли от продаж вооружений в этом году. Эти заводы в Украине, как заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, будут предназначены для производства снарядов, боевых машин и систем противовоздушный обороны.
«Мы в рекордно короткие сроки строим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок снарядов для Украины», - сказал недавно он. – «На очереди – заводы по производству колесной транспортной машины Fuchs и боевой машины пехоты Lynx». Причем, Производство Fuchs на Украине станет возможным с конца лета 2024 года, а Lynx может последовать за ним летом 2025 года.
При этом, судя по всему, безопасность этих новых заводов в Украине герра Паппергера не слишком заботит. «Мы не строим никаких новых заводов», - говорит он. – «Мы будем арендовать существующие заводы, переоборудовать их и затем эксплуатировать. И они, как показывает практика двух лет войны, достаточно хорошо защищены». Добавив при этом: «Пока идет война, нам надо помогать Украине, а затем нам понадобится минимум пять лет и на самом деле 10 лет, чтобы по-настоящему пополнить запасы».
С «черного февраля 2022 года» Европа пережила один кризис, отказ от российского газа, и вступила во второй – опустошение собственных арсеналов, что требует новых подходов и скорейшего введения новых военных мощностей. Итогом первого кризиса стало крушение российского газового монстра, Газпрома. Итогом второго может стать новый виток развития европейского ВПК, до уровня, превосходящего военно-промышленный потенциал Москвы.
Европейские политики могут говорить что угодно. Но последнее слово теперь, как и десятилетия назад, во времена холодной войны, остается за бизнесом. И в первую очередь – связанным с военно-промышленным комплексом. Тот же венгерский Орбан, сколько бы он не высказывал в ЕС свою «особую позицию» по украинскому кейсу, ни слова возражения не высказал по поводу того, что 26 марта нынешнего года на юге страны в городе Сеген был заложен завод Rheinmetall по производству военной продукции.
Особо отмечу – очередного, четвертого по счету завода, поскольку в Венгрии работают уже три предприятия этой фирмы – по созданию бронемашин, военного программного обеспечения и артиллерийских снарядов. Так что это к вопросу о том, что говорят европейские политики – и чем реально занят тамошний бизнес. Никакой растерянности в европейском истеблишменте нет. Есть новый вызов – срочно нарастить мощности собственного ВПК. И ЕС отвечает на него – к вящей радости бизнеса и мелких акционеров.