Юлия Медведева, специально для haqqin.az 04:23

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о планах открыть не менее четырех заводов в Украине на фоне прогнозов рекордной прибыли от продаж вооружений в этом году. Те, кто думает о будущем и имеет возможность формировать собственный инвестиционный портфель – старайтесь вложится в акции западного ВПК, поскольку в ближайшие три-четыре года это будет самым выгодным вашим вложением.

И это не реклама – а простая констатация факта того, что война в Украине обернулась для европейского ВПК настоящим золотым дождем. За прошлый год общемировые военные расходы достигли рекордных 2.2 триллионов долларов. В Европе они выросли до 388 миллиардов долларов. Все это не могло не сказаться на прибылях крупнейших военных подрядчиков. Совокупный портфель заказов «большой европейской семерки» включая корпорации BAE Systems, Leonardo и Saab, вырос до почти 300 миллиардов долларов. Необходимость восполнять склады боеприпасов обогатила немецкий концерн Rheinmetall и скандинавский Nammo, французскую группу Nexter, а также множество более мелких производителей. В выигрыше оказались поставщики взрывчатки — британская Chemring и французская Eurenco. Все прекрасно у шведской SAAB — она производит ПТРК NLAW.

В восторге акционеры главного в Европе производителя ракет MBDA (совместное предприятие BAE Sys, Airbus и итальянской Leonardo). Счастлив менеджемент немецкой Hensdolt, выпускающей радары для ПВО, французской электронной компании Thales, португальской Tekever, производитель дронов, и многих, многих других. Вместе с ними аплодируют и акционеры американских Lockheed Martin, General Dynamics и Boeing, а также южнокорейской Hanwha Aerospace, у которой портфель заказов вырос в два раза. А всего за два года войны общий портфель заказов крупнейших западных оборонных компаний вырос более чем на 10%. Менеджмент немецкого оружейного концерна Rheinmetall в текущей ситуации, что называется, «поймал фишку». И заявил о планах открыть не менее четырех заводов в Украине на фоне прогнозов рекордной прибыли от продаж вооружений в этом году. Эти заводы в Украине, как заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, будут предназначены для производства снарядов, боевых машин и систем противовоздушный обороны. «Мы в рекордно короткие сроки строим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок снарядов для Украины», - сказал недавно он. – «На очереди – заводы по производству колесной транспортной машины Fuchs и боевой машины пехоты Lynx». Причем, Производство Fuchs на Украине станет возможным с конца лета 2024 года, а Lynx может последовать за ним летом 2025 года.