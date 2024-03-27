В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

29 марта очередная группа граждан была отправлена в город Физули из Гарадагского района Баку. На этом этапе в Физули возвращаются еще 35 семей – 138 человек.

К настоящему времени в Физули уже обеспечено постоянное проживание 666 семей, или 2 517 человек.