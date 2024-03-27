Склад оружия, оборонные заводы: мощная атака Израиля по армии Асада и иранским прокси

Согласно публикациям, атакованы объекты проиранских группировок и армии Сирийской Арабской Республики. Утверждается, что среди погибших есть гражданские.

В ночь на пятницу, 29 марта, сирийские СМИ сообщили об авиаударах, нанесенных на северо-западе страны в провинции Алеппо. Командование сирийской армии заявляет, что это ВВС Израиля.

Сирийская оппозиционная мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает о десятках погибших в результате авиаударов в провинции Алеппо — не менее 36. Еще десятки военнослужащих сирийской армии ранены. В SOHR подчеркивают, что речь идет о самом большом числе погибших и пострадавших в атаке за очень долгое время.

Согласно сообщению Reuters, в Сирии погибли более 30 человек, не менее пятерых из них — активисты «Хезболлы».

Сирийские наблюдатели сообщают, что целью атаки были объекты в районе аэропорта Алеппо — склад оружия «Хезболлы», оборонные заводы в Ас-Сафире, цели в районе Кафр-Джум, к западу от Алеппо. Были задействованы системы ПВО, но они не смогли перехватить ракеты.

В Израиле не комментируют эти сообщения.