В ночь на 29 марта Белгород подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.

Осколки снарядов повредили 37 квартир в 17 многоэтажных домах Белгорода, остекление в «Белгород Арене» и гимназии № 22. Также задеты 12 автомобилей.

В Белгородском районе зафиксированы небольшие повреждения в поселке Дубовое и селе Репное. Пострадавших в результате обстрелов нет, утверждает Гладков.