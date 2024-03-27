Полковник ГРУ погиб при нападении на «Крокус Сити холл»

«Радио Свобода» со ссылкой на главу самарского отделения организации «Офицеры России» Артура Маливанчука сообщает, что Мясников приехал в Москву с войны в Украине, чтобы встретиться с семьей, получил несколько пулевых ранений и умер в госпитале.

По словам Маливанчука, Мясников служил в Генштабе и в 3-й отдельной бригаде специального назначения. Это базирующийся в Тольятти армейский спецназ, он относится к российской военной разведке. Из поста следует, что спецназ ГРУ — последнее место службы полковника. Мясников воевал в Украине как минимум последние два года, сообщил Маливанчук, кроме того, он участвовал в российских операциях в Косово и Таджикистане.

Он значился в составленном МЧС России списке раненых в результате нападения на «Крокус».

По последним данным, жертвами нападения на «Крокус Сити Холл» стали 143 человека. В России возбуждено уголовное дело о теракте. По обвинению в подготовке атаки и ее исполнении арестованы 8 человек.