12 боевых гранат нашли в Хырдалане заявление МЧС; фото и видео
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в городе Хырдалан.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в связи с информацией к месту происшествия прибыла оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия было обнаружено 12 ручных гранат F-1, 4 запала УЗРГМ, пригодных для боевого применения.
Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации специалистами группы Службы спасения особого риска.
Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.