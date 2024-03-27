На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в городе Хырдалан.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, в связи с информацией к месту происшествия прибыла оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия было обнаружено 12 ручных гранат F-1, 4 запала УЗРГМ, пригодных для боевого применения.