Киев готов к переговорам с Москвой по Формуле мира Зеленского

По его словам, Киев готов запустить дипломатический процесс между саммитами, на которых будет обсуждаться мирный план Украины.

«Мы сказали, что на первом саммите соберем вместе все государства, разделяющие эти принципы (изложенные в Формуле мира Зеленского), они выберут пункт меню, над которым хотят работать. …Затем между первым и вторым саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками», — сказал Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV. Слова министра приводит The Moscow Times.

Ранее президент Украины в ходе визита в Швейцарию попросил Берн организовать мирную конференцию высокого уровня, чтобы обсудить варианты урегулирования военного конфликта. В конце февраля глава Офиса украинского президента Андрей Ермак допустил, что российскую сторону пригласят на вторую конференцию. Зеленский подтвердил, что Киев намерен передать Москве план урегулирования, но подчеркнул, что не считает это переговорами.

В Формулу мира Зеленского входят 10 пунктов. Один из них предполагает вывод российских войск с территории Украины и возвращение к границам 1991 года, включая возврат Крыма и Донбасса. В Кремле неоднократно заявляли, что мирное урегулирование с Киевом может быть только с учетом существующих реалий «на земле». Москва ставит условием окончания войны фактическое признание аннексии территории Украины.