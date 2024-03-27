Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 29 марта войска РФ выпустили по территории Украины 99 средств воздушного нападения: 60 ударных дронов типа «Шахед-136/131», три аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», две баллистические ракеты «Искандер-М», девять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре крылатые ракеты «Искандер-К» и 21 крылатую ракету Х-101/Х-555.

* * * 10:18

Российская армия в ночь на 29 марта нанесла новый массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. Воздушная тревога в стране продолжалась всю ночь.

Как сообщили в «Укрэнерго», целью российской атаки стали объекты энергетической инфраструктуры. Повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах Украины.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, под ударом оказались объекты генерации электроэнергии в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Также ночью сообщалось о взрывах в Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

В Днепропетровской области ночью были сбиты 12 ракет и 12 беспилотников в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. В Днепровском, Криворожском и Каменском районах повреждены несколько энергообъектов, на одном из них ранен мужчина. В Каменском зафиксировано попадание в дачный кооператив, ранены пять местных жителей, в том числе пятилетняя девочка.