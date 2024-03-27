Макрон заявил, при каких условиях Путина пригласят на G20

Президент России Владимир Путин может быть приглашен на саммит G20, который состоится в Бразилии в ноябре, только при условии, что с этим будут согласны все страны, участвующие в этом мероприятии. Об этом заявил президент Франции Эмманeэль Макрон находясь с визитом в Бразилии во время пресс-конференции, пишет DW.

По словам Макрона, смысл объединения двадцатки промышленно развитых стран заключается в том, чтобы обязательно был достигнут консенсус с другими 19 странами, это будет задачей бразильской дипломатии.

Он напомнил, что отказался от идеи пригласить Путина на саммит G7 во Франции в августе 2019 года именно из-за отсутствия единого мнения по этому поводу в "Группе семи", вместо этого организовав отдельную встречу с российским президентом.