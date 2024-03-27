Польша подняла авиацию из-за России

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило в соцсети X, что польские и союзные самолеты были подняты в воздух из-за активности дальней авиации России, связанной с нанесением ракетных ударов по Украине в ночь на 29 марта

«Обратите внимание, что польские и союзные самолеты работают в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны»,— говорится в сообщении оперативного командования.

Это не первое поднятие авиации в Польше. Самолеты взлетали 21 марта во время российского ракетного удара по территории Украины