Арабские страны готовы признать Израиль?

Арабские государства готовы полностью признать Израиль в рамках будущего соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке, передает Bloomberg.

«Я работал с Саудовской Аравией и со всеми другими арабскими странами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они готовы полностью признать Израиль. Должен быть план действий после Газы, и должна быть сделка для создания двух государств», — сказал Байден.

Президент США добавил, что это решение необязательно должно быть принято сейчас, однако выразил уверенность, что в конечном итоге соглашение будет достигнуто.

«Слишком много невинных жертв, израильтян и палестинцев. ...Понятно, что у Израиля такой глубокий гнев, и ХАМАС все еще существует, но мы должны действовать, остановить то, что приводит к гибели многих невинных гражданских лиц и особенно детей», — заявил Байден.