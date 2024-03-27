Армения заблокировала Соловьева

В Армении заблокировали трансляцию передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым».

В пресс-службе Телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили, что трансляция ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева на телеканале «РТР-Планета» на территории Армении будут заблокированы. Решение принято на основе постоянных нарушений статей 5 и 6 межправительственного договора между РА и РФ о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, отметили в ведомстве.

«РТР-Планета» продолжит вещать в Армении в общественном мультиплексе (то есть в общедоступной сетке вещания), но передачи Соловьева не будут транслироваться в Армении.