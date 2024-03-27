В Азербайджан инвестировали миллиарды

В 2023 году прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили 6,7 миллиарда долларов. Об этом заявил на брифинге директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров.

«В пятерку стран-лидеров по объему инвестиций в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 1,9 миллиарда долларов, Турция - 1,3 миллиарда долларов, Кипр - 792 миллиона долларов, Россия - 617 миллионов долларов и Иран - 396 миллионов долларов», - отметил он.