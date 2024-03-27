Франция может отменить церемонию открытия Олимпиады

Главное управление внутренней безопасности Франции высказало обеспокоенность вероятностью террористических атак в день церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом сообщает Europe 1.

На фоне недавнего теракта в «Крокус Сити Холле» террористическая угроза на территории Франции «очень высока». По данным радио, служба безопасности «хочет максимально избежать сценария скоординированной атаки в день церемонии открытия Олимпийских игр перед камерами со всего мира».

Как сообщает неназванный источник в разведслужбе, Франция должна перейти «к плану Б» — отмене церемонии. Церемония в нынешнем формате, предполагающем проведение речного парада на Сене, «представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть»

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

После теракта в «Крокус Сити Холл» президент Франции Эммануэль Макрон призвал Совет по обороне и национальной безопасности повысить уровень террористической опасности до самого высокого. Для обеспечения безопасности на Олимпийских играх намерены привлечь до 20 тысяч военных.