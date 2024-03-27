По новому законодательству руководители кабельного телевидения в Азербайджане будут нести ответственность за контент транслируемых телеканалов. До сих пор такой ответственности у них не было. Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта Азербайджана о внесении изменений в некоторые законы в связи с реализацией закона «О СМИ» во втором чтении сказал депутат Этибар Алиев.

«У нас примерно 20 операторов кабельного телевидения, и мы хотим, чтобы они несли ответственность. Бывали случаи, когда в день трагедии Ходжалы кабельное телевидение транслировало передачи антиазербайджанской направленности», – сказал депутат.

При этом он заметил, что тем самым не ограничивается свобода слова.

