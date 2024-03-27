Обыски в квартирах и офисах армянских националистов

В Ереване представители силовых структур Армении проводят обыск в квартире члена совета националистического «Национал-демократического полюса» Жирайра Сефиляна. Об этом сообщает пресс-служба «Национал-демократического полюса».

«С раннего утра Служба национальной безопасности и полиция проводят массовые обыски в квартирах членов совета, сторонников и приверженцев Национал-демократического полюса, а также в их офисах», — говорится в сообщении радикальной организации.

Также обыски проходят в квартирах активистов организации Каро Егнукяна, Ашота Петросяна, Ваагна Авагяна и Ваге Гаспаряна. В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты документы и предметы, интересующие следствие, в том числе оружие, боеприпасы, планы, схемы, похожие на наркотики вещества.