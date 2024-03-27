Сырский об отставке Залужного

Президент Владимир Зеленский, очевидно, имел для этого веские причины, а обязанность военных - выполнять приказы. Так Александр Сырский прокомментировал свое назначение на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.

"У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Поэтому если у президента страны, Верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, это означает, что эти причины весомые. Мы с Валерием Федоровичем работали бок о бок в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше. Работали как одна команда. Желаю ему успеха на новой и очень ответственной должности", - сказал он в интервью "Укринформу".