Российская армия с начала наступательных операций в октябре 2023 года захватила 505 квадратных километров территории Украины. Такая цифра приводится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По оценкам ISW, с 1 января по 28 марта 2024 года российские войска захватили почти на 100 квадратных километров территории больше, чем за последние три месяца 2023 года. Такие темпы продвижения могут быть связаны с сочетанием нехватки техники у Украины и более благоприятных погодных условий зимой, чем осенью.

«Однако это незначительное увеличение темпов российского наступления не отражает угрозы российского оперативного успеха на фоне продолжающихся задержек американской помощи», - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, нехватка оружия ограничивает возможность Вооруженных сил Украины проводить эффективные оборонительные операции. Также это дает захватчикам гибкость в проведении наступательных операций.