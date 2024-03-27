Сырский: Харьков станет роковым

Если россияне пойдут на Харьков, он станет для них роковым городом. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью Укрінформу.

«Мы не можем игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую вероятность. На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий.

У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось «просчитать» противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал русского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом.

Но, конечно, каждая военная операция по-своему уникальна, и просто воспользоваться ее условной калькой в следующей ситуации на фронте не удастся ни при каких условиях. Современная война – это математическая задача с сотнями переменных, в которой каждая составляющая может иметь решающее значение», - ответил Сырский на вопрос о реальности угрозы российского наступления на Харьков.