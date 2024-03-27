Ужесточаются штрафы за нарушение требований режима ЧП

В Азербайджане ужесточаются штрафы за нарушение требований режима чрезвычайного положения. Это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за нарушение требований особого режима при приобретении, реализации и распределении товаров повседневного спроса и продуктов питания физические лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 250 манатов или с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, если применение данных мер будет признано недостаточным, будет применяться административный арест на срок до одного месяца; должностные лица – на сумму от 350 до 600 манатов; юридические лица – на сумму от 1500 до 2500 манатов.

По действующему законодательству, за нарушение требований особого режима при приобретении, реализации и распределении товаров повседневного спроса и продуктов питания физических лиц штрафуют на сумму от 40 до 80 манатов или с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, если применение данных мер будет признано недостаточным, применяется административный арест на срок до 15 суток; должностных лиц – на сумму от 350 до 500 манатов, а юридических лиц – на сумму от 1500 до 2500 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.